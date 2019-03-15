МИД создал Белую книгу по нарушениям прав человека Западом при борьбе с терроризмом

Министерство иностранных дел России выпустило Белую книгу, в которой описаны примеры нарушений прав человека Западом при борьбе с терроризмом, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«МИД подготовил Белую книгу нарушений западными государствами правозащитных стандартов под предлогами борьбы с терроризмом и другими криминальными вызовами и угрозами. Сегодня сложилась ситуация, когда международное сообщество вынуждено идти по пути ужесточения контролирующих функций правоохранительных органов и спецслужб для борьбы с террористической угрозой и криминалом», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что зачастую защита права человека на жизнь и физическую безопасность вступает в противоречие с другими принципами правозащиты.

В ноябре 2016 года МИД также представил Белую книгу о преступлениях США в Сирии.