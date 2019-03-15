Курсы валют изменились разнонаправленно

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился относительно закрытия предыдущих торгов, а курс евро вырос.

Доллар подешевел на 4 копейки и составил 65,47 рубля. Курс евро вырос на 5 копеек, до 74,13 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.