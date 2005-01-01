Шедшее из Украины судно село на мель в Керченском проливе

Шедшее из украинского Мариуполя в Италию судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

По данным пресс-службы, на борту судна находится груз металла, передает «Интерфакс».

«Судно село на бровку (Керчь-Еникальского канала) вечером 13 марта. Пока остается там, до завтра точно», – рассказали в Росморречфлоте.

По словам собеседника судно пытались снять с мели четыре буксира, но безуспешно.

Отмечается, что севший на мель Maryland не помешал движению судов в Керченском проливе. Также отсутствует угроза вреда морской среде и побережью в связи с инцидентом.