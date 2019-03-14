США обвинили Европу в служении «российским целям»

Повышение Европой потребления газа «служит российским целям», заявил министр энергетики США Рик Перри.

«К сожалению, изменения, направленные на рост потребления газа в Европе, могут непредумышленно выполнять российские цели», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что цели заключаются в «угрозе единству» Евросоюзу и США. Перри назвал инструментами «пагубного влияния России» газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Ранее в Кремле заявили, что отношение США к проекту газопровода «Северный поток – 2» сопоставимо с рэкетом или рейдерством на международном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.