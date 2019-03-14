Мэр Липецка заявил о добровольном сложении полномочий

Глава Липецка Сергей Иванов решил досрочно покинуть пост мэра с 30 марта 2019 года, сообщает липецкая администрация.

14 марта Иванов направил в горсовет заявление о добровольной отставке, передает сайт администрации города.

Решение о принятии или отклонении заявления будет принято на сессии горсовета, которая пройдет 26 марта. С 18 по 29 марта Иванов будет находиться в отпуске, а его обязанности будет выполнять первый вице-мэр Михаил Щербаков.

Иванов занимает пост главы Липецка с декабря 2015 года. Ранее он работал заместителем главы администрации Липецкой области был главой Тербунского района.

Год назад о досрочном сложении полномочий объявил бывший мэр Калининграда Александр Ярошук.