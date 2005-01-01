Кириенко назвал главную черту управленца

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая финал конкурса «Лидеры России», назвал самой важной чертой управленца способность принимать решения.

«Первое и главное для управленца – способность принимать решения», – заявил Кириенко финалистам конкурса «Лидеры России» на мастер-классе в Сочи, передает РИА «Новости».

Он добавил, что главная сложность, с которой встречается каждый человек, выбравший пусть управленца, это дефицит времени и информации, в условиях которого неизбежно принимаются все решения. «Вас мы сейчас будем искусственно загонять в эту ситуацию. Вам специально ограничиваем время, специально недодаём информацию. Потому что мы приближаем конкурсные задания к максимальной реальности жизни. В жизни всегда будет так», – добавил Кириенко.

По его словам, чтобы добиться эффективности в этих условиях, необходимо выработать для себя определенные управленческие принципы.

Ранее Кириенко сообщил, что наставники конкурса управленцев уже начали отбирать для себя финалистов.

В свою очередь руководитель АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров предложил всем участникам финала конкурса начать делиться своим опытом со школьниками и студентами.

«Вы для нас уже не просто финалисты. Вы те люди, на кого мы будем опираться в рамках реализации проекта «Россия – страна возможностей». Нам хочется, чтобы вы стали наставниками для школьников, студентов. Включились в работу клуба «Эльбрус». Ведь лидер – это тот, кто делает так, чтобы лидеров вокруг было как можно больше», – отметил Комиссаров, сообщает ФедералПресс.

По словам Комиссарова, все 300 финалистов уже многое сделали для окружающих. Социальные проекты, которые они реализовал, помогли улучшить жизнь многих людей. Накануне все участники поделились своим опытом, своими мыслями о лидерстве с сочинскими школьниками. «Я уверен, что впечатления у них останутся, и через несколько лет кто-то из них будет в этом зале в числе финалистов», – заявил Комиссаров.

Главное, по его мнению, не останавливаться и не сдаваться, постоянно идти вперед и достигать новых вершин. Комиссаров напомнил одну мудрость: сдаться в начале пути – это слабость, сдаться в середине пути – это глупость. «В этом зале люди умные, сильные. Мы уверены, вы не будете сдаваться», – заявил спикер.

Он также попросил финалистов поделиться своими впечатлениями о конкурсе на своих страницах в социальных сетях, чтобы «как можно больше людей поверило в себя, в свои возможности».

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы прошли во всех федеральных округах. Финалистами конкурса стали 300 человек из 21 региона России. Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители – возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления. В этом году заключительный этап проекта проходит с 13 по 17 марта в Сочи.