Луценко признал новейшие украинские ракеты результатом контрабанды из России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что новейшие украинские ракеты среднего радиуса действия созданы благодаря контрабандным поставкам из России, каналы которых на прошлой неделе были перекрыты ФСБ.

«Думаю, что не расскажу большого секрета, но для тех, кто надевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожения страшных схем завоза контрабандой из России узлов и деталей, скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе потому, что «Укроборонпром» закупил по подобной схеме часть необходимых изделий», – передает УНИАН слова Луценко.

Генпрокурор добавил, что на прошлой неделе ФСБ перекрыла все схемы перевозок, которые Украине известны.

Заявление на этот счет он сделал во время заседания временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию хищений в ВСУ.

В феврале на Украине возбудили уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Президент Украины Петр Порошенко после этого уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и потребовал проверить данные журналистского расследования о контрабанде из России запчастей для военной техники оборонных предприятий Украины.

В Кремле заявили, что публикации украинских СМИ о якобы контрабандных поставках запчастей из России для военной техники Украины являются абсурдными.