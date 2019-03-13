В Италии после оправдания изнасиловавших «непривлекательную» женщину начались митинги

В Италии после оправдания обвиняемых в изнасиловании мужчин начались митинги в поддержку жертвы, сотни людей собрались возле апелляционного суда в городе Анкора в знак протеста против решения суда.

Судьи сняли обвинение с подозреваемых в изнасиловании, это решение было принято, так как, по их мнению, история предполагаемой жертвы была неправдоподобной, поскольку женщина была «непривлекательной», пишет The local.

Первоначально обоих мужчин осудили за изнасилование женщины в 2015 году, но в понедельник апелляционный суд снял все обвинения.

Жертва утверждала, что один из злоумышленников опоил ее наркотиками, а другой стоял на страже. Отмечается, что врачи подтвердили наличие характерных для изнасилования травм у женщины и нашли следы наркотиков у нее в крови.

В апелляционном суде отметили, что подозреваемый сохранил номер телефона жертвы в своем смартфоне под псевдонимом «Викинг».

«Фотография, представленная в ее документах, должна подтвердить это», – приводит цитату судебного органа издание.

После вынесения оправдательного решения у здания суда собрались протестующие из итальянской женской правозащитной группы Rebel Network.

Сами активисты отметили, что изнасилование может быть осуществлено не по причине привлекательности женщины, но и из-за того, «сколько ненависти внутри насильника».

После протестов дело снова отправили на пересмотр.