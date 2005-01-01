Кремль отреагировал на выпады США на тему расследования убийства Немцова

Россия не намерена обращать внимание на резолюцию палаты представителей конгресса США, которая призывает Вашингтон выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что фиксация инцидента и хода его расследования «в документах третьих стран не имеет никакого значения», так как «это внутреннее дело России», передает ТАСС.

«Мы не готовы принимать во внимание такую фиксацию (в отношении этого дела в документах третьих стран)», – добавил он.

Пресс-секретарь указал также, что в расследовании убийства Немцова «не важна точка зрения Кремля, здесь важнее мнение следственных органов, они продолжают свою работу».

Ранее палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, которая была внесена в конце февраля по случаю четвертой годовщины гибели Немцова.

Законодатели осуждают российские власти, которые, по их версии, скрыли обстоятельства убийства, и призывают «провести независимое международное расследование (...) при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)».

Также авторы документа выступают за введение санкций против лиц, которые будут определены как причастные к этому убийству.