В акции в память о Борисе Немцове в Москве приняли участие 6 тыс. человек

В центре Москвы в воскресенье прошла акция в память о политике Борисе Немцове, мероприятие, в котором приняли участие порядка 6 тыс. человек, завершилось без происшествий, сообщили в столичной полиции.

«В центре Москвы проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие порядка 6 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», – говорится в сообщении на сайте главного управления МВД России по Москве.

Участники прошли от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. Движение транспорта в этой части города было перекрыто. Сейчас оно возобновлено, передает ТАСС.

В акции приняли участие представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.