Китай решил построить на границе с Россией международный внутренний порт

Власти китайского приграничного города Хуньчунь (провинция Цзилинь) намерены к 2022 году построить на территории населенного пункта международный внутренний порт, сообщило Центральное телевидение Китая.

По словам заместитель мэра Хуньчуня У Сяньчжэ, порт станет региональным центром для хранения и отгрузки контейнеров и товаров, передает ТАСС.

В проект планируется инвестировать от 500 млн до 1 млрд юаней (73,5 млн – 147 млн долларов).

По информации администрации города, строительство внутреннего порта является частью мер по развитию торговли и логистики в Северо-Восточной Азии.

Хуньчунь расположен на берегу реки Хуньчуньхэ у границы с Россией и КНДР. В 71 км от города находится российский порт Зарубино.

Напомним, в апреле прошлого года начал работу международный транспортный коридор из Китая в Японию через Приморье.