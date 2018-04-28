Начал работу транспортный коридор из Китая в Японию через Приморье

Паром Eastern Dream перевез пробную партию транзитного груза из Японии в Китай по международному транспортному коридору «Приморье-2», сообщил Минвостокразвития.

По пути в Китай паром зашел в «Морской порт в бухте Троицы» (ООО «МПБТ»).

«Дополнительно на борт парома был погружен контейнер с сельскохозяйственной техникой, предварительно доставленный в порт Зарубино из Китая для отправки в Японию. Организатором грузоперевозки выступила префектура Тоттори (Япония), грузовым агентом – японский логистический оператор Nippon Express Co., Ltd. Паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тысячи тонн принадлежит компании DBS Cruise Ferry (Южная Корея)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.



В Минвостокразвития рассказали также, что географическое расположение «Морского порта в бухте Троицы» позволяет перемещать грузы между Японией и северо-восточной частью Китая по кратчайшему пути.



Напомним, в августе 2015 года по международному транспортному коридору «Приморье-2» через порт Славянка началась перевозка контейнерных грузов из китайского города Хуньчунь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина неизбежно даст взаимовыгодный экономический результат. Китай становится крупнейшим инвестором в российскую экономику, и целый ряд конкретных совместных проектов уже запускается.