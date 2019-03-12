Спасшийся при аварии «Союза» астронавт НАСА назвал ракету-носитель шедевром

Астронавт НАСА Ник Хейг, спасшийся 11 октября 2018 года при аварии «Союза-ФГ», похвалил однотипную ракету-носитель, которая 14 марта должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-12», назвав ее «шедевром технической мысли».

«Директор производства рассказал нам, что предстоящий запуск ракеты «Союз» будет 1901-м по счету», – сказал Хейг, слова которого приводит ТАСС.

«40 тонн хорошо налаженного оборудования и 270 тонн горючего, это техническое чудо!» – добавил астронавт.

Ранее во вторник ракету-носитель «Союз-ФГ» и выводимый ею на орбиту корабль «Союз МС-12» установили на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.

Запуск ракеты запланирован на 22.14 14 марта. Прибытие к Международной космической станции ожидается в 4.07 15 марта. В состав экспедиции МКС-59/60 войдут космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох.

Напомним, Овчинин и Хейг должны были отправиться на МКС еще 11 октября 2018 года, однако экспедиция была отменена из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж не пострадал благодаря системе аварийного спасения.