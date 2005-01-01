К концу года в России пообещали появление мощнейшей нейтронной установки

На встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что к концу 2019 года в России может появиться одна из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок.

Ковальчук рассказал российскому президенту, какие проекты развиваются в настоящее время в «Курчатовском институте», передает РИА «Новости».

«Один из них – это Гатчина. Совсем недавно мы завершили первый этап энергетического пуска самого мощного в мире высокопоточного реактора ПИК на нашей площадке в Гатчине», – сказал руководитель центра.

По его словам, «если все будет нормально», выход «на все параметры» этого проекта состоится к концу 2019 года. В таком случае Россия станет обладательницей «одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок».

Также Ковальчук сообщил о проекте по созданию сети национальных синхротронных источников.

«Первый из них – на площадке Протвино источник четвертого поколения. Это уникальная прорывная установка, которой нет в мире, и еще не будет как минимум 10-15 лет», – добавил руководитель центра.

Он напомнил, что в Академгородке и на острове Русский тоже есть установки. Вместе они позволят создать уникальную научную базу и обеспечить новый уровень научной культуры в главных центрах страны, уверен ученый.

Он отметил, что еще сейчас идет детальная проработка поручения о создании «российско-германского центра высоких технологий и междисциплинарных исследований».

Ранее сообщалось, что в России будет запущен уникальный ядерный реактор на площадке «Курчатовского института».