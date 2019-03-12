Следы самой мощной геомагнитной бури на Земле нашли в Гренландии

Ученые из Лундского университета провели исследование керн из ледников Гренландии и выяснили, что около VII века до нашей эры на Солнце произошла мощнейшая вспышка.

К такому выводу помог прийти анализ на содержание редких изотопов бериллия и хлора, которые показывают, что в прошлом был большой всплеск протонов, передает «Ридус».

Отмечается, что магнитное поле Солнца всегда колеблется; происходящие в нем активные процессы могут привести к появлению корональных выбросов массы: потоки ускоренных заряженных частиц создают нестабильности в солнечном ветре и вызывают магнитные бури на Земле.

Обычно такие выбросы не проникают сквозь земную магнитосферу, а протонные всплески редко достигают ионосферы. На Земле такие процессы сопровождаются полярным сиянием и нарушением связи.

До сих пор доподлинно неизвестно, почему происходят SPE-всплески. Они случаются крайне редко, и отследить их в реальном времени трудно, потому специалисты пытаются найти свидетельства SPE-всплесков в прошлом.

Например, они могут быть в древесных кольцах или ледяных кернах.

Вызванные потоками протонов взаимодействия в атмосфере приводят к изменению содержания в ней разных нуклидов. Авторы исследования поясняют, что SPE может отразиться неожиданным пиком в количестве включенного в состав растения углерода-14 или пиком содержания бериллия-10 и хлора-36 в ледяных кернах.

Ученые и ранее обращали внимание на углеродные пики в некоторых образцах древесины, но предполагалось, что они могли быть вызваны другими событиями – например, мощной солнечной вспышкой.

Специалисты, работавшие над новым исследованием, решили проверить эту теорию, добавив к результатам еще и оценку хлора-36 в кернах. За основу были взяты керны из ледников Гренландии.

Анализ показал, что одна из мощнейших геомагнитных бурь на Земле произошла в 660 году до н. э., оставив отпечатки в ледяных кернах и кольцах деревьев.

Ранее ученые рассказали об огромной аномалии в атмосфере Земли.