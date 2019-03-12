Осужденные в России стали чаще нападать на сотрудников ФСИН

Нападений на сотрудников уголовно-исполнительной системы в России стало больше, заявил первый замдиректора ФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.

«В 2018 году в 61 территориальном органе ФСИН зарегистрировано 203 случая неправомерных действий со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных в отношении персонала учреждений, связанных с применением насилия (в 2017 году – 197 случаев). Лишь в 20 территориальных органах ФСИН фактов насилия в отношении сотрудников не зарегистрировано», – рассказал Рудый в интервью ТАСС.

Он отметил, что по данным фактам в 2018 году возбуждено 186 уголовных дел, что на семь больше, чем в позапрошлом году.

«В результате противоправных действий причинен вред здоровью 55 сотрудникам УИС, за 2017 год – 46. В течение 2018 года зарегистрировано 20 групповых случаев применения насилия в отношении работников УИС (в 2017 году – 10)», – подчеркнул первый замдиректора ФСИН.

В январе две заключенные напали на сотрудников исправительной колонии №7 в Камчатском крае, было возбуждено уголовное дело. В октябре 2018 года в исправительной колонии Рязанской области заключенный напал на сотрудника учреждения и избил его из-за отказа передать сигареты в камеру.