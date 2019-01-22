Арестантки напали на сотрудников колонии на Камчатке

Две заключенные напали на сотрудников исправительной колонии №7 в Камчатском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 31 декабря 2018 года 63-летняя осужденная за убийство отказалась подчиниться законным требованиям сотрудницы учреждения и нанесла ей удары руками и опорной тростью, сообщает СУ СК.

Днем ранее 18-летняя осужденная за кражу, не желая подчиниться законным требованиям, схватила деревянную палку и пригрозила применить насилие.

«После того, как сотрудник стал пресекать ее незаконные действия, ногами нанесла удары по телу последнего», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении женщин возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 321 УК РФ («дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Проводится комплекс следственных действий.

Санкция статьи предполагает наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

В октябре в исправительной колонии Рязанской области заключенный напал на сотрудника учреждения и избил его из-за отказа передать сигареты в камеру.