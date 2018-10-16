Опубликовано видео нападения рязанского заключенного на конвоира

В исправительной колонии Рязанской области ранее приговоренный к 8 годам лишения свободы заключенный напал на сотрудника учреждения и избил его из-за отказа передать сигареты в камеру.

Видео с нападением разместил Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, что заключенный бьет одного из двух сопровождающих его сотрудников колонии по лицу. Из-за сильного удара сотрудник отлетает к стенке.

СК сообщает, что дело в отношении 37-летнего жителя республики Адыгея завершено. Его обвиняют в «применении насилия, опасного для здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности» (ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса России).

«Житель Республики Адыгея днем 30 января 2018 года в ходе сопровождения его в камеру перестал выполнять законные требования сотрудника колонии, выдвигая свои незаконные требования о передаче ему в камеру сигарет. Не добившись желаемого, осужденный ударил сотрудника колонии кулаком в лицо, причинив тому телесное повреждение. Кроме того, в результате преступных действий осужденного был нарушен нормальный ритм и деятельность исправительного учреждения», – сообщает ведомство.