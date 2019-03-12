Лукашенко обеспокоился информационной безопасностью

Проблему информационной безопасности рассмотрели на заседании Совета безопасности Белоруссии: концепция разрабатывается в плановом режиме по поручению президента.

«Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач», – передает слова Александр Лукашенко с заседания Совета безопасности БелТА.

Лукашенко также отметил важность защиты главных конституционных основ общества: «Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни».

Белорусский президент подтвердил значимость информационной сферы, как для человека, так и для страны. Он отметил рост количества информационных ресурсов и интерес государства в получении гражданами достоверной и полной информации.

Лукашенко также назвал риски, связанные с информатизацией. Среди них он выделил рост деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации.

«Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира. Отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности», – добавил президент.

Ранее Лукашенко обвинил российские СМИ в «переворачивании» его слов.