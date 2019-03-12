Медведев обещал проверить проект завода на Байкале по экспорту воды в КНР

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручит проверить на соответствие высоким экологическим стандартам проект строительства завода на Байкале по экспорту воды в Китай.

«Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются», – отметил премьер, передает РИА «Новости».

Медведев добавил, что в данном случае нужно изучить все аспекты проекта.

«Пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», – подчеркнул глава кабмина.

По его словам, возвращаться к прошлому нельзя, нужно предпринять все усилия, чтобы Байкал оставался самым чистым озером на планете.

«Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала», – пояснил премьер.

Медведев отметил, что это решение далось нелегко, так как на комбинате трудились люди и производили продукцию. «Но мы это сделали, и комбинат закрыли. Так вот почему я это вспоминаю. Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала», – заключил Медведев.