Медведев поел блинов и получил клюшку на Универсиаде

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил деревню Универсиады в Красноярске, где встретился с призерами и победителями соревнований, тренерами и студентами.

Медведев, поздравляя спортсменов, отметил, что их успешное выступление в Красноярске – «залог будущих побед» российского спорта, передает РИА «Новости».

Он также признался, что впервые посещает территорию Сибирского федерального университета, где расположилась деревня Универсиады.

«Это мирового уровня соревнования и объекты мирового уровня», – сказал премьер.

По мнению председателя правительства, «самое главное, что это останется на будущее». Он надеется, что объекты Универсиады и дальше будут активно использоваться как для тренировок профессиональных спортсменов, так и для студентов, и жителей Красноярского края.

Медведев сказал также, что у него нет «одного любимого спортсмена», отметив, что людям его поколения «близки имена, которые были звездными в тот период, когда мы росли, взрослели, в университете или школе учились».

«Не могу не вспомнить наших блестящих хоккеистов того времени – (Валерия) Харламова того же. Это человек, который является одним из самых уважаемых спортсменов. Но вообще хороших спортсменов у нас очень много», – добавил премьер, обратив внимание на министра спорта Павла Колобкова.

«Павел Анатольевич – хороший спортсмен. Между прочим, чемпион олимпийский. Достойных примеров для подражания у нас хватает», – сказал Медведев.

Премьер-министр России также пообещал расширить практику трансляций спортивных мероприятий в различных форматах, напомнив, что в данный момент соревнования транслируются на канале «Матч ТВ», а также новом канале «Матч! Страна».

«Он вещает с высоким разрешением – компьютерная версия, телевизионная версия. Все это обязательно продолжим, не сомневайтесь. Вас по телевизору покажут», – добавил он.

Присутствовавшая на встрече женская сборная России по хоккею, обыгравшая в финале Канаду, преподнесла Медведеву в подарок клюшку со своими автографами – в память о победе.

«Это великолепно. Я сам чуть-чуть встал на коньки, так что поставлю в коллекцию, как минимум», – сказал глава кабмина.

Он тепло поздравил сборную с победой, пожелав дальнейших успехов.

Медведев приехал в Деревню Универсиады за рулем автомобиля «Мерседес». Экскурсию для него провели мэр Деревни Максим Орешников и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава кабинета министров посетил тренажерные залы, комнаты отдыха спортсменов, а в отделении «Почты России» купил юбилейную монету и открытку, выпущенные к Универсиаде.

Также он побывал и в столовой для спортсменов, где ежедневно готовится по 24 тыс. блюд.

Премьер поинтересовался, что из меню пользуется повышенным спросом. Повара рассказали, что «фавориты» – это сибирская рыба и блины, которых ежедневно пекут не менее 7 тыс. штук.

Медведев тоже попробовал местные блины, похвалив их вкус.

Напомним, российская сборная победила в медальном зачете Универсиады.

Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего разыгрывалось 76 комплектов наград в 11 видах спорта.