Главу отдела судебного департамента при ВС ограбили в Москве

В Москве неизвестные атаковали начальника судебного департамента при Верховном суде, один из нападавших был задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 6 марта, но известно о нем стало только сейчас, передает ТАСС.

«Недалеко от станции метро «Щелковская» двое неизвестных напали на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде, которые забрали у него документы и планшетный компьютер», – пояснил собеседник агентства.

Одним из нападавших, по его словам, оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения, правоохранители ведут розыск второго подозреваемого.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавил источник.

В конце февраля в Москве избили генерал-полковника в отставке, бывшего заместителя министра промышленности Александра Бриндикова.