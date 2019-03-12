Названы сферы труда с переизбытком кадров

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, в каких сферах количество кадров с высшим образованием превышает число вакансий.

Министерство труда и соцзащиты рассказали, в каких сферах количество кадров с высшим образованием превышает число вакансий.

«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации», – передает комментарий ведомства RT.

Таким образом, число безработных с высшим образованием в этих областях превышает число вакансий.

В конце 2018 года Минтруд рассказал, работникам каких сфер грозит увольнение. А в начале марта ведомство назвало специальности, по которым легче всего найти работу.