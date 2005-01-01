Разбрасывание блинов в толпу сняли на видео в Нижнем Новгороде

В Интернет попала видеозапись, на которой во время масленичных гуляний в Нижнем Новгороде в толпу швыряют блины.

Видео опубликовано на нижегородском портале «В городе N».

На кадрах видно, как с балкона архитектурно-этнографического музея «Щелоковский хутор» мужчина бросает блины прямо под ноги веселящейся толпе.

Сообщается, что люди неоднозначно отнеслись к подобной забаве. Одни посчитали такое поведение кощунственным по отношению к еде и назвали толпу «стадом», другие не усмотрели в этом ничего плохого.

«Неужели не было там взрослого человека, который бы остановил все это издевательство над символом жизни и благополучия на Руси. Почему именно блин стал этим символом, почитали бы прежде, тупые неучи», – приводится комментарий одного из пользователей.

Между тем, директор «Щелоковского хутора» Марина Бугрова рассказала, что кидание блинов в толпу считается древним развлечением, которое существовало в Нижегородской области еще с 19 века. По ее словам, разбрасывание блинов символизировало призыв высших сил дать богатый урожай.

В прошлом году на Масленицу в Перми сожгли чучело бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.