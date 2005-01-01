Объявленный в розыск экс-глава банка «Открытие» нашелся в Израиле

По данным Следственного комитета России, обвиняемый в растрате 34 млрд рублей бывший глава банка «Открытие» Евгений Данкевич находится в Израиле.

«Уголовное дело в отношении Евгения Данкевича было возбуждено 17 сентября по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Данкевич находится в государстве Израиль», – сообщил следователь во время заседания Басманного суда Москвы, который принимает решение о заочном аресте.

При этом адвокат обвиняемого Норайр Шахназаров заявил, что его подзащитный находится за пределами страны на лечении, передает РИА «Новости».

После этого защита попросила отложить заседание, чтобы получить время на ознакомление с материалами дела и встречу с клиентом, однако суд отказал. Адвокат обвиняемого не стал комментировать, признает ли Данкевич свою вину.

Напомним, в связи с подозрением в растрате Данкевича объявили в розыск. Следствию удалось выяснить, что в 2017 году на тот момент глава банка в сговоре с руководителями двух фирм-заемщиков «Открытия» выкупил облигации их фирм за 34 млрд рублей, что в два раза превышало их реальную стоимость. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что банк «Открытие» проводил многие операции без оценки рисков, а незадолго до его краха топ-менеджеры выписали себе крупные премии.