Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Кнайсль в Москве

Пока в графике российского лидера Владимира Путина нет встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, которая приедет в Москву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас пока данных у меня на этот счет нет. Пока каких-то решений нет, но если такая встреча состоится, мы вас проинформируем», – передает слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что президент принимает не всех глав МИД других стран, которые приезжают в Россию.

Визит Кнайсль в Россию ожидается 11-12 марта, ее пригласил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры министров состоятся 12 марта.

Путин был гостем на свадьбе Кнайсль, которая состоялась в Австрии в 2018 году.

Также Песков сообщил, что в понедельник Путин проведет встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным.

«Тем для обсуждения много. Традиционно президент «сверяет часы». Вот такая сверка часов сегодня состоится», – сказал Песков.