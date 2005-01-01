Эксперт оценил заявление немецкого политика о предательстве России Европой

«К сожалению, в Германии осталось мало политиков с таким авторитетом, как у Тельчика, которые могут внятно раскритиковать Меркель за её политику в отношении России», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя нашумевшее интервью экс-советника канцлера ФРГ Хорста Тельчика.

«Интервью Тельчика изданию Der Spiegel взбудоражило ту часть немецкой элиты, которая поддерживает Украину, а либеральная пресса вместе с «зелёными» политиками огрызаются на него так, как мало на кого огрызаются. По нему бьют исподтишка, и Тельчик из-за этого интервью попал в око урагана», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

Напомним, речь идёт об интервью немецкого политика Хорста Тельчика, занимавшего пост советника канцлера ФРГ Гельмута Коля в 80-90-х годах, где он заявил о том, что Европа предала Россию.

«Тельчик поднял вопрос, который в Германии очень часто обсуждается. Это вопрос «восточной политики». По его мнению, с Россией нужно найти общий язык. Его оппоненты смотрят на Россию как на врага – она якобы ведёт гибридные войны, нападает на своих соседей, потому в отношении неё нужно проводить политику сдерживания», – поясняет Рар.

«К сожалению, в Германии осталось мало политиков с таким авторитетом, как у бывшего советника канцлера Германии, который может встать и внятно раскритиковать политику Меркель за то, что она мало сделала для встраивания России в общеевропейский контекст», – подчеркнул Рар.

По словам политолога, среди немецких элит нет единого мнения по поводу России. Одни считают, что «Россия – агрессор, потому от неё нужно защищать Украину и Грузию». Другие считают, что «Германии нужно пытаться сотрудничать с Россией и не возвращаться в холодную войну».

«Тельчик пользуется здоровой аргументацией. И у европейцев, и у русских был шанс в 90-е и начале 2000-х выстроить общую европейскую безопасность. Он правильно говорит об ошибках, которые были сделаны Западом. Но, повторюсь, в нашем либеральном истеблишменте, прессе и ряде неправительственных организаций возродился образ России как врага Запада. И хорошо, что Тельчик об этом высказался, так как эти слова выявляют водораздел в немецком обществе», – резюмировал Рар.

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, в интервью Der Spiegel Тельчик подчеркнул, что Владимира Путина в начале его президентства очень волновали вопросы общеевропейской политики и безопасности, но Европа отказалась сотрудничать с Россией.

Кроме того, бывший советник Коля раскритиковал Запад за их позицию по Украине. Он уверен, что следовало думать не только о включении Украины в ЕС и НАТО, но также об отношениях с Россией. «Можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял», – посетовал немецкий политик.

Он также выразил уверенность, что Россия никогда не нападет на НАТО, потому что «русские – не сумасшедшие» и лишь желают обеспечить себе безопасность. Он также указал, что интересы Москвы носят оборонительный характер.

«Подтверждением тому служит исторический опыт. Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер – это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнает, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?» – призвал задуматься Тельчик.

В 2015 году Тельчик призывал «ничего не предпринимать» с Украиной, чтобы наладить отношения между Россией и НАТО. В 2014 году, вразрез с другими звучавшими на Западе заявлениями, он говорил о бесполезности санкций.