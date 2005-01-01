Любопытный кот застрял в стене после прыжка

Очаровательный рыжий кот по кличке Локи попал в неловкую ситуацию, застряв в дыре в стене детского сада в американском штате Монтана.

Сотрудница детского сада Дженнифер Брук сняла видео, запечатлев, как ее пушистый рыжий кот застрял в вентиляционном окошке. По словам женщины, в дырку в стене кот угодил после прыжка с висевшей рядом полки.

Сам Локи, который, вероятно, хотел узнать, куда ведет загадочное окошко, явно выглядит сбитым с толку, не понимая, как оказался в таком положении, пишет Daily Mail.

Спустя некоторое время женщина вместе с детьми все-таки уговаривает кота спуститься, и под одобрительные аплодисменты малышей Локи возвращается на пол.