Названы страны, куда может бежать Порошенко

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко, подавший заявление о выходе из фракции «Блока Петра Порошенко», назвал страны, в которые, по его мнению, может сбежать действующий глава украинского государства в случае поражения на предстоящих выборах.

В своем YouTube-канале бывший соратник Порошенко согласился с предположением о том, что нынешний президент Украины может бежать из страны. По его словам, связано это с тем, что в случае его поражения будет «огромный запрос на наказание Порошенко».

«То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать», – приводит слова Лещенко РИА «Новости».

Депутат Рады считает, что президент Украины может бежать либо в Испанию, где у него есть недвижимость, либо в Молдавию, «где проживает его бизнес-партнер олигарх Владимир Плахотнюк».

Вместе с тем, бывший соратник действующего главы украинского государства также высказался за то, чтобы наказать Порошенко за коррупцию. «Он занимался не просто какими-то нечистоплотными вещами, а банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом Украины. Я это знаю как человек, который лично общался с Порошенко», – заключил Лещенко.

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой ранее заявлял, что Порошенко намеренно затягивает боевые действия в Донбассе, чтобы извлечь из этого как можно большую выгоду, а потом, в случае проигрыша на президентских выборах, бежать из страны.