В Ульяновской области произошла вспышка кори

Вспышка кори зарегистрирована в Ульяновской области, такой диагноз подтвердили у 11 человек, в числе заболевших – трое детей, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что вспышка заболевания корью зафиксирована в Николаевском районе области. Диагноз подтвердился у 11 жителей сел Славкино, Андрееевка, Барановка и поселка Николаевка, в том числе у троих детей и четверых медработников.

Все больные госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

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Врачи говорят, что первые случаи были зафиксированы 5 марта, источником заболевания стали двое жителей Николаевского района, которые работают вахтовым методом в Москве. Остальные заболели после контакта с ними.

Сейчас в районе проводятся мероприятия по ликвидации вспышки инфекции. Прививки сделали более 600 жителей района, эта работа продолжается, говорится в сообщении.

В конце января в московских школах зафиксировали очаги кори.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о высокой заболеваемости корью с летальными исходами на Украине и усилении санитарно-карантинного контроля при въезде в Россию.