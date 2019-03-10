Bloomberg заявил о смене тактики «российских интернет-троллей»

Российские интернет-тролли меняют стратегию в своих попытках сорвать выборы в США в 2020 году, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Утверждается, что «Агентство интернет-исследований», которое в США считают «фабрикой троллей», якобы пытается обойти меры защиты, принятые компаниями Facebook и Twitter, пишет Bloomberg.

Эксперт из компании FireEye Inc. Джон Хультквист заявил, что вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, тролли теперь усилят эффект от уже существующих новостей с помощью комментариев к записям.

За счет этого, считают эксперты, будут усиливаться политические разногласия в США, но правила соцсетей нарушены при этом не будут.

Эксперты указали, что произошло сокращение создания нового контента фейковыми аккаунтами с 2017 по 2018 год, вместо этого произошел переход к большему вниманию на комментарии в преддверии выборов в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что в Америке уже начали говорить о «российском следе» в будущих президентских выборах в США.