Погибла российская поэтесса Льдова

Российская поэтесса Лола Льдова погибла 8 марта, сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

По ее словам, Льдова – «большой русский поэт», которую почитали бы наравне с Анной Ахматовой, если бы она жила в Серебряном веке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на писателя Эдуарда Багирова.

По их данным, она выпала из окна 11 этажа.

«Невероятного таланта поэт, обезоруживающей красоты женщина. Я очень быстро сделался одним из самых преданных и последовательных почитателей ее таланта. Любил я ее до отстрела головы. Она была из тех, которым не то что романы – жизнь можно беззаветно посвящать», – написал Багиров, рассказав об истории своих неудавшихся отношений с поэтессой.

По его словам, 3 февраля ей исполнилось 29 лет.

«Читали ее в огромных количествах – везде по рунету. Но вживую читать она очень стеснялась: на ту единственную видеозапись на Литпромовских чтениях я вытащил ее практически силком, предварительно несколько дней потратив на увещевания. Интроверт. Живая публика ее пугала», – также написал Багиров.

По словам Симоньян, Льдовой «понадобилось умереть, чтобы завелась страница в Википедии».

На сайте «Литпром» утверждается, что трагедия произошла вечером 8 марта после того, как Льдова якобы поссорилась с мужем. У нее остались мама, сестра, муж и грудной семимесячный ребенок.