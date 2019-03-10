Президент Латвии призвал Европу объединиться перед лицом «агрессии» России

Европа должна проявлять единство в условиях «агрессивной политики» России, заявил президент Латвии Раймондс Вейонис.

По его словам, с 2014 года Россия ведет «агрессивную политику ради достижения геополитических целей». Он заявил, что у Латвии и России как у соседей «общие экономические интересы», но при этом необходимо «сохранять бдительность», передает ТАСС.

Он заявил, что Европа нуждается в мерах по «отпугиванию, чтобы Россия однажды не напала на какую-либо из европейских стран».

«Европа должна поддерживать единство», – отметил президент Латвии.

Он также увязал с «геополитическими намерениями» России проект «Северный поток – 2», отметив, что канцлер ФРГ Ангела Меркель знает, что все страны Прибалтики «с самого начала были против этого проекта и что наша позиция не поменялась».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и как отбирал Прибалтику у России.