В ХМАО задержаны планировавшие серию терактов боевики

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Ханты-Мансийском автономном округе членов террористической ячейки, которые планировали серию терактов и убийства сотрудников правоохранительных органов, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

«Пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандитским подпольем на Северном Кавказе», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, участники ячейки, соблюдая правила конспирации, проводили встречи на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе. Они планировали нападения на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка. Кроме того, планировалось осуществить взрывы в местах массового скопления людей, отметила представитель МВД.

Двое подозреваемых были задержаны 1 и 15 февраля. У одного изъяли гранату РГД-5 с запалом, а с пояса сняли самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Кроме того, в ходе обыска были обнаружены и изъяты взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 граммов в тротиловом эквиваленте, уточнила Волк.

Позднее был задержан еще один участник террористической группы, у него изъяли патроны, пистолет Макарова и фотографию главы одного из подразделений УМВД России по ХМАО. В МВД считают, что на него планировалось совершить покушение.

Задержанные заключены под стражу.

Ранее на этой неделе ФСБ предотвратила теракт против ГРУ в Москве.