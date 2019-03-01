В кабмине усомнились в эффективности идеи штрафа за превышение скорости от 10 км/ч

Министерства и ведомства поддерживают снижение нештрафуемого порога превышения скорости в России до 10 километров в час, однако эффективность этой инициативы не обосновывают; пока предложения выглядят сырыми, заявил источник в аппарате правительства.

«Предложения министерств и ведомств носят скорее формальный характер: снижение нештрафуемого порога до 10 километров в час поддерживают, но не предоставляют доказательств, действительно ли такое усиление эффективно повлияет на снижение аварийности», – сказал источник РИА «Новости».

Он отметил, что вариации инициативы не представлены, нет гибких решений. Кроме того, не проанализировано, с какими сложностями придется столкнуться автомобилистам, надзорным органам и регионам при таких изменениях на фоне роста числа комплексов фото- и видеофиксации на российских дорогах.

В свою очередь представитель вице-премьера Максима Акимова, который возглавляет правкомиссию по безопасности дорожного движения, сообщил, что правительственная комиссия во втором квартале этого года оценит обоснованность идеи введения штрафов для автомобилистов за превышение скорости на более чем 10 км/ч, передает ТАСС.

Подобное усиление ответственности за нарушения ПДД требует не только правовой, но и технической и экспертной оценки, добавил представитель Акимова.

Ранее «Единая Россия» выступила против введения штрафов за превышение водителями скорости на 10-20 километров в час.