Нефть подорожала на сокращении добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на фоне ослабления опасений за возможный переизбыток предложения сырья благодаря сокращению добычи странами ОПЕК.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,39% – до 66,57 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,35%, составив 57,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».