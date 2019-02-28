Инвалид в Крыму напал на депутата Госдумы

В Крыму на депутата Государственной думы от Крыма Михаила Шеремета во время приема граждан в Джанкое напал инвалид, который ударил его тростью, плюнул в лицо и облил зеленкой.

Шеремет рассказал, что мужчины в списках не было, однако его приняли без очереди, так как он сообщил о своей инвалидности по зрению, передает РИА «Новости».

«Но, зайдя в кабинет, он начал вести себя крайне агрессивно, высказывать недовольство жизнью, при этом сопровождая все нецензурной бранью и несуразными обвинениями. Затем посетитель плюнул мне в лицо и ударил тростью. При второй попытке нанести мне удар трость из его рук я вырвал. Затем он достал банку с зеленкой и плеснул в меня, испачкав все кругом», – сказал депутат.

По его словам, нападение происходило в присутствии представителей мэрии и члена местного парламента. Полицейские, которые прибыли на место, попытались утихомирить нападавшего, однако инвалид набросился и на них, сообщил депутат.

Он заявил, что раньше мужчина уже нападал на мэра Джанкоя, а также на работников социальных служб и на своих близких. Шеремет выразил уверенность, что напавший мужчина мог стать жертвой антикрымской пропаганды и спланированной провокации. Он добавил, что если подтвердится социальная опасность инвалида, то необходимо будет принять профилактические меры.

В то же время мужчина в социальных сетях опубликовал свою версию случившегося. По его словам, он мстил депутату за смерть своей жены. Инвалид уверял, что просил помочь его супруге с получением российского гражданства, но недавно она скончалась. Он также рассказал, что его избили, пишет «Крым информ».

«Били по лицу, в нос ударили, с носа кровь пошла, порвали одежду и на полу били по голове и почкам, которые от сахарного диабета и так еле дышат. Будем честными, и скажу, что стали они меня бить за то, что я плюнул в депутата», – написал нападавший в соцсети.