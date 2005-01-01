В Объединении болельщиков отозвались на угрозы российской биатлонистке от«неадекватных» фанатов

«Это писали неадекватные люди, которых и фанатами-то не назовешь», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель Всероссийского объединения болельщиков Андрей Пугачев, комментируя сообщение о фанатах, пожелавших смерти российской биатлонистке Виктории Сливко после того, как их не устроил исход соревнований.

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что болельщики писали ей сообщения с пожеланиями смерти. В частности, перед гонкой на чемпионате России ей пришло сообщение, в котором неизвестный сообщил ей, что поставил тысячу рублей на то, что она «стрельнет по воробьям». После того как спортсменка удачно пробежала гонку и финишировала второй, в личных сообщениях болельщики начали желать ей смерти.

Пугачев подчеркнул, что не только среди болельщиков есть люди с неадекватным пониманием происходящего, и нужно отделять зерна от плевел.

«Любой спортсмен может ошибиться, это и есть спорт – где-то мы выигрываем, где-то ошибаемся, и иногда чей-то выигрыш невозможен без ошибки соперника. А болельщики – это те, кто поддерживает своего любимого спортсмена и в горести, и в радости, а не поливает грязью его соперников», – заметил Пугачев.

«Возможно, это какой-то игроман, который поставил деньги на результат, и обращать внимание на единичных неадекватных личностей не стоит. А если поступают сообщения с пожеланиями смерти – писать заявления в полицию», – посоветовал он.