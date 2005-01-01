Словакия объяснилась по поводу тайных баз США

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что республика не ведет никаких переговоров с США по поводу размещения у себя американских баз.

«Меня некоторые сейчас обвиняют в том, что я якобы за спиной общественности веду переговоры о создании базы НАТО или США в Словакии, это не правда», – сказал Лайчак во время панельной дискуссии на форуме в словацком городе Кошице с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Никакой базы не будет, пока мы сами этого не попросим у НАТО, мы партнеры в альянсе, а альянс не принимает решения, не посоветовавшись с нами. Это очень важно понимать», – цитирует РИА «Новости» словацкого министра.

Отмечается, что форума в Кошице вела прямую трансляцию пресс-служба альянса.

В четверг в Словкаии состоялись переговоры «бухарестской девятки» (девять стран НАТО: Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария и Польша). В рамках встречи представители стран обсудили вопросы повышения расходов на оборону, а также вопросы безопасности.