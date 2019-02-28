Экс-любовница Пабло Эскобара устроилась на RT

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила о появлении на телеканале новой ведущей – бывшей любовницы наркобарона Пабло Эскобара.

Телеканал RT на испанском языке запускает программу «США: мечты и кошмары», в которой колумбийская журналистка, актриса, автор книги «Любить Пабло, ненавидеть Эскобара» Вирхиния Вальехо с корреспондентом телеканала Николасом Санчесом О'Донованом отправится в путешествие по США.

Презентация шоу состоялась 27 февраля на одной из крупнейших конференций в сфере телекоммуникаций в Латинской Америке – Andina Link Cartagena в Колумбии.

«У нас новая знаменитая ведущая – бывшая любовница наркобарона Пабло Эскобара. Она знала про Медельинский картель все: похищения, убийства политиков, теракты. В один день просто пришла в полицию и дала показания. Половина картеля и связанные с ним политики оказались в тюрьме», – написала Симоньян в Twitter.

Она добавила, что Вальехо «будет рассказывать про мечты и кошмары эмиграции в Америку».

Вирхиния Вальехо находится в США с 2006 года. Ей было предоставлено политическое убежище в стране в 2010 году после того, как она проходила свидетелем и давала показания по делам наркобаронов, связанных в том числе с семьями высокопоставленных колумбийских политиков.

Воспоминания Вальехо о жизни с известным наркобароном легли в основу ее автобиографического романа «Любить Пабло, ненавидеть Эскобара», ставшего бестселлером в Латинской Америке.

Фильм «Эскобар», снятый по этой книге, был представлен на 74-м Венецианском кинофестивале в 2017 году.

Вирхиния Вальехо также стала прообразом одной из главных героинь сериала Netflix «Нарко» о борьбе с южноамериканскими наркокартелями. Симоньян отметила, что сценаристы сериала «все наврали», так как «девушка жива и здорова», и теперь «работает у нас».