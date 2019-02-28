Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 11 копеек – до 65,90 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек, составив 74,92 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 66,29 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».