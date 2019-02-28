Минпромторг назвал возможный ассортимент возвращаемых ларьков

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления, сообщил замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Евтухов сообщил, что определенного списка товаров нет – у каждого ларька будет своя «специализация», на усмотрение хозяина, передает RT.

При этом реализация сигарет и алкоголя в нестационарных торговых объектах не предусмотрена.

Замминистра подчеркнул, что малые форматы торговли зачастую становятся единственными гарантированными каналами сбыта для местных производителей.

Они обеспечивают население свежими фруктами и овощами, мясом, хлебом, кондитерскими изделиями, а приобрести продукты можно рядом с домом и по приемлемым ценам.

Ранее стало известно, что Минпромторг решил вернуть палатки и ларьки.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ларьки доказали свою необходимость.