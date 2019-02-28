Пушков оценил возможность ядерной войны между Пакистаном и Индией

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален.

«Риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален. Ядерное оружие служит сдерживающим фактором для расширения конфликта: обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет. И обе страны будут откинуты в прошлое, отягощенное радиацией, на сотню лет. Самоубийц нет», – написал сенатор в Twitter.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя странами, тем не менее нынешнее военное столкновение в Южной Азии будет иметь далеко идущие геополитические последствия.