Стало известно, где нашли тело Малашенко

Согласно данным источников, знакомых с соседями Малашенко, его тело якобы нашли на дереве в саду его дома, который располагается в испанском поселке Сотогранде.

Отмечается, что официальное подтверждение данной информации отсутствует, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, Малашенко нашли мертвым в Испании. Он умер в возрасте 64 лет. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой. Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию.

Испания взялась расследовать смерть Малашенко. Испанский суд сообщил, что стало причиной смерти. Местные власти и жители Сотогранде отказались от комментариев журналистам из-за опасений «нанести ущерб имиджу» курорта.

Родственники Малашенко решили похоронить его в России. Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала, кому бывший медиаменеджер мог оставить наследство.