Дипломаты США навестили арестованного основателя Baring Vostok

Один из представителей посольства США навестил арестованного основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Представитель оказывал ему консульскую помощь, пояснили в посольстве Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.

Это дело также комментировали в Кремле.