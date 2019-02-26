Мужчина зарезал знакомого в суши-баре в Москве

Молодой человек в суши-баре на Старокачаловской улице в Москве поссорился со знакомым и ударил его ножом.

Удар пришелся в область грудной клетки. В итоге пострадавший скончался на месте, сообщает СК.

Участниками конфликта оказались двое уроженцев Средней Азии. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось о нападении на контролера метро на станции метро «Кузьминки». Мужчина получил легкое ножевое ранение.