Врачи не подтвердили инфаркт у Федосеевой-Шукшиной

Врачи не подтвердили инфаркт у народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщила внучка актрисы Анна Шукшина.

«Было подозрение на инфаркт, но сейчас все прошло, она в сознании. Все подозрения сняты», – сказала Шукшина АГН «Москва».

Она также сообщила, что не знает, когда актриса будет выписана из медицинского учреждения.

Утром в понедельник СМИ сообщили, что Федосеева-Шукшина была госпитализирована в Москве с болями в груди и подозрением на инфаркт.