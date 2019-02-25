Испания предостерегла от военного вторжения в Венесуэлу

Мадрид осудит иностранное военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.

Как сообщил Боррель, Мадрид «четко предупредил, что не поддержал бы и решительно осудил бы любое иностранное военное вмешательство», передает ТАСС со ссылкой на EFE.

Он выразил надежду, что военного вторжения в Венесуэлу не произойдет.

По мнению испанской стороны, все опции для урегулирования кризиса в южноамериканской республике «находятся на столе». По данному вопросу Мадрид хочет согласовать общую позицию с другими странами Европы.