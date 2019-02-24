Реакция директора на украденную школьниками выпечку привлекла внимание соцсетей

В соцсетях обсуждают аудиозапись того, как, предположительно, директор школы №15 Челябинска ругает учеников за украденную в столовой выпечку, пишут СМИ.

«Челябинск сегодня» со ссылкой на местных жителей сообщает, что старшеклассников вызвали для разговора о предстоящем ЕГЭ, но разговор затронул и их поведение в столовой.

Женский голос на записи заявляет, что «крайне омерзительно, простите за такое грубое слово, ловить 11-тиклассника за руку, ворующего булочку или порцию со стола».

«Это называется «нищета подкралась незаметно», – говорит, предположительно, директор школы, добавляя, что записи с камер видеонаблюдения демонстрируют такое «шоу, что не надо ходить ни в театры, ни в цирки, ни в кино».

Поначалу учеников веселят заявления директора, но такое отношение меняется, когда женщина грозит в случае повторения инцидента вызвать родителей и «опозорить на всю школу».

В соцсетях часть пользователей поддержали директора, но многих и оскорбили слова про «нищету», а также прозвучавшее заявление «вы никто и звать вас никак», хотя последнее произнесла не директор, а, возможно, кто-то из педагогов.