Россиянин победил в Кубке мира по санному спорту

Семен Павличенко стал первым в общем зачете Кубка мира по санному спорту, на втором месте оказался другой россиянин – Роман Репилов.

Павличенко стал победителем спринта на заключительном этапе Кубка мира в Сочи, что позволило ему набрать 788 очков и победить в общем зачете. На втором месте оказался россиянин Роман Репилов, передает РИА «Новости».